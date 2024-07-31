США впервые с февраля нанесли авиаудары по Ираку. Утверждают: самооборона – Reuters

Удар был нацелен на боевиков, которые, по мнению США, готовились к запуску беспилотников

Американский президент Джо Байден. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/Samuel Corum)

США впервые с февраля нанесли удар по Ираку и назвали это "самообороной", на фоне роста напряженности в регионе после израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова американских официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.

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Журналисты рассказали, что иракская полиция и медики сообщили, что в результате удара по базе к югу от Багдада, которая используется Силами народной мобилизации Ирака, якобы были убиты четыре члена группировки, в состав которой входят несколько связанных с Ираном вооруженных ополченцев.

Собеседники агентства акцентировали, что США нанесли авиаудар по Мусайибу, но не предоставили более подробной информации.

Они подчеркнули, что удар был нацелен на боевиков, которые, по мнению США, готовились к запуску беспилотников и представляли угрозу американским и коалиционным силам.

Они не прокомментировали наличие жертв после удара, однако подчеркнули, что эта "акция подчеркивает приверженность Соединенных Штатов безопасности нашей персонала".

3 февраля США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии. Эти удары стали ответом на атаку боевиков, поддерживаемых Ираном, по военному посту США в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, были ранены более 40 человек.

30 июля израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в результате погиб самый высокий военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

Группировка утверждает, что это произошло во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

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