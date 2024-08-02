NYT: США готують відправлення авіації на Близький Схід у відповідь на погрози атакувати Ізраїль

Питання про кількість літаків, які будуть направлені, все ще вирішується, пише видання

Винищувач F-35 (Фото: Atef Safadi/EPA)

Сполучені Штати готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль найближчими днями. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців.

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Один військовий посадовець на умовах анонімності розповів, що сили США на Близькому Сході вживають "необхідних заходів", щоб підвищити боєготовність і захистити американські війська та збройні сили союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угрупувань, підтримуваних Тегераном.

У матеріалі NYT ідеться, що питання про те, скільки американських літаків буде направлено на Близький Схід, ще не вирішене. Також таке перекидання поки що остаточно не схвалив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Журналісти нагадали, що будь-яка додаткова повітряна потужність може мати вирішальне значення. У квітні Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет проти Ізраїлю, але лише декілька з них завдали незначної шкоди.

Тоді реактивні літаки Військово-повітряних сил США, що базуються в Йорданії та Саудівській Аравії, координували дії з винищувачами Франції, Йорданії та Великої Британії, щоб збити понад 80 безпілотників.

Іран попередив про цей удар заздалегідь, давши Пентагону достатньо часу для переміщення додаткових бойових літаків і кораблів Військово-морських сил, у той час, як американське командування домовилося про доступ до повітряного простору для дії винищувачів і координувало батареї протиповітряної оборони на землі, щоб допомогти захистити Ізраїль.

Незрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники стільки часу, щоб підготуватися до нових атак з боку Ірану, заявили офіційні особи США.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

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