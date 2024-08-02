Байден та Нетаньягу поспілкувалися про загрози з Ірану: про що говорили
Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови глава США підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану.

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"Байден підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, Хезболли та хуситів", – йдеться у заяві.

Байден та Нетаньягу обговорили зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників.

Також американський лідер наголосив на важливості постійних зусиль з деескалації ширшої напруженості в регіоні. До цього заклику долучилася також віцепрезидентка Камала Гарріс.

1 серпня дипломати США та Європейського Союзу провели термінові перемовини щодо Близького Сходу, намагаючись запобігти повномасштабній регіональній війні після того, як було вбито ватажка ХАМАС та одного із командирів Хезболли.  

  • Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.
  • 29 липня Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.
  • 30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр. 
  • 31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані. 
  • Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

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