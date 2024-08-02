Байден та Нетаньягу поспілкувалися про загрози з Ірану: про що говорили

Байден та Нетаньягу обговорили зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови глава США підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Байден підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану, зокрема його маріонеткових терористичних угруповань ХАМАС, Хезболли та хуситів", – йдеться у заяві.

Байден та Нетаньягу обговорили зусилля з підтримки оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників.

Також американський лідер наголосив на важливості постійних зусиль з деескалації ширшої напруженості в регіоні. До цього заклику долучилася також віцепрезидентка Камала Гарріс.

1 серпня дипломати США та Європейського Союзу провели термінові перемовини щодо Близького Сходу, намагаючись запобігти повномасштабній регіональній війні після того, як було вбито ватажка ХАМАС та одного із командирів Хезболли.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

Читайте також: Роспропаганда вкинула фейк про Ізраїль від імені Кулеби. У міністерстві роз'яснили