Роспропаганда вкинула фейк про Ізраїль від імені Кулеби. У міністерстві роз'яснили

Георгій Тихий заявив, що будь-хто може переконатися у фейковості допису, якщо зайде на офіційну сторінку Кулеби у Х

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Російська пропаганда поширила фейковий допис нібито зі сторінки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у X, що стосується військової допомоги Ізраїлю. Речник українського відомства Георгій Тихий заявив, що Кулеба не писав це.

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Пропаганда ворога минулої доби поширила соцмережами підроблений скриншот нібито допису Кулеби: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".

За словами Тихого, будь-хто може перейти на офіційний обліковий запис міністра та побачити, що подібного допису не існує.

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", – написав речник МЗС.

Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня прем'єр Ізраїлю Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шакра.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

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