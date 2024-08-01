Роспропаганда вкинула фейк про Ізраїль від імені Кулеби. У міністерстві роз'яснили
Російська пропаганда поширила фейковий допис нібито зі сторінки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у X, що стосується військової допомоги Ізраїлю. Речник українського відомства Георгій Тихий заявив, що Кулеба не писав це.
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Пропаганда ворога минулої доби поширила соцмережами підроблений скриншот нібито допису Кулеби: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".
За словами Тихого, будь-хто може перейти на офіційний обліковий запис міністра та побачити, що подібного допису не існує.
"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", – написав речник МЗС.
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