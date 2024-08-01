Роспропаганда вкинула фейк об Израиле от имени Кулебы. В министерстве разъяснили
Российская пропаганда распространила фейковое сообщение якобы со страницы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в X, которое касается военной помощи Израилю. Спикер украинского ведомства Георгий Тихий заявил, что Кулеба не писал этого.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Пропаганда врага в минувшие сутки распространила соцсетями поддельный скриншот якобы сообщения Кулебы: "Важно помнить, что ресурсы ограничены даже у такого большого государства, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников".
По словам Тихого, кто-либо может перейти на официальную учетную запись министра и увидеть, что подобного сообщения не существует.
"Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этого нелепого подлога, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", – написал представитель МИД.
- Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла на футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.
- 29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.
- 30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шакра.
- 31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.
Читайте также: Лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю за убийство предводителя ХАМАС Хании – NYT