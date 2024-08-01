Роспропаганда вкинула фейк об Израиле от имени Кулебы. В министерстве разъяснили

Георгий Тихий заявил, что кто-либо может убедиться в фейковости сообщения, если зайдет на официальную страницу Кулебы в Х

Дмитрий Кулеба (Фото: ЭРА/Olivier Matthys)

Российская пропаганда распространила фейковое сообщение якобы со страницы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в X, которое касается военной помощи Израилю. Спикер украинского ведомства Георгий Тихий заявил, что Кулеба не писал этого.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Пропаганда врага в минувшие сутки распространила соцсетями поддельный скриншот якобы сообщения Кулебы: "Важно помнить, что ресурсы ограничены даже у такого большого государства, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников".

По словам Тихого, кто-либо может перейти на официальную учетную запись министра и увидеть, что подобного сообщения не существует.

"Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этого нелепого подлога, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", – написал представитель МИД.

Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла на футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шакра.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Читайте также: Лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю за убийство предводителя ХАМАС Хании – NYT