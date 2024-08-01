Лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС Хании – NYT
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова трех ознакомленных иранских чиновников, двое из которых – члены Революционной гвардии.
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По данным собеседников, такой приказ Хаменеи издал на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана утром 31 июля, вскоре после того, как Иран объявил об убийстве Гании.
Собеседники отметили, что иранское военное командование рассматривает еще одну комбинированную атаку беспилотников и ракет на военные цели вблизи Тель-Авива и Хайфы, но попытается избегать ударов по гражданским целям.
По их словам, одним из вариантов является скоординированная атака из Ирана и других фронтов, где есть союзные силы, включая Йемен, Сирию и Ирак, "для достижения максимального эффекта".
По словам чиновников, Хаменеи поручил военным командирам Революционной гвардии и армии подготовить планы как нападения, так и обороны в случае, если война расширится, и Израиль или США нанесут удар по Ирану.
31 июля Иран пригрозил "суровым ответом" за убийство Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.
#BREAKING Иран распускает červenую шлюпку венца на доме Джамкарана Москва после обнажения Хамаса олигарх Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/bZN9RybOti— Clash Report (@clashreport) 31 July 2024
- Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прямо назвал Хания одним из трех лидеров ХАМАС, которых хочет ликвидировать после нападения 7 октября 2023 года.
- В Тегеране утром 31 июля был ликвидирован Хания – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.
- Ханию ликвидировали ракетным ударом по гостевой резиденции в Тегеране, после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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