Госсекретарь Блинкен: США ничего не знали об убийстве лидера ХАМАС Хании

31 июля ХАМАС заявил, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране

Иранцы вышли на митинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

США не причастны к убийству лидера палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Channel News Asia во время визита в Сингапур.

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"Это то, о чем мы не знали и к чему не были причастны", – подчеркнул Блинкен.

Отвечая на вопрос, какое влияние может оказать смерть Хании на войну между Израилем и ХАМАС, он акцентировал, что "за многие годы научился никогда не спекулировать на том, как одно событие может повлиять на другое".

Госсекретарь заявил, что прекращение огня и освобождение задерживающихся в Газе заложников имеют решающее значение, а США сделают все, чтобы это произошло.

"Жизненно важно, надеюсь, направить ситуацию в правильное русло для более устойчивого мира и более устойчивой безопасности, чтобы не терять фокус", – добавил Блинкен.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Группировка утверждает, что это произошло во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

Иран пригрозил "строгим ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС Исмаила Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

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