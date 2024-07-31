Держсекретар Блінкен: США нічого не знали про вбивство лідера ХАМАС Ганії

31 липня ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані

Іранці вийшли на мітинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

США не причетні до вбивства лідера палестинського терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу Channel News Asia під час візиту до Сінгапуру.

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"Це те, про що ми не знали і до чого не були причетні", – наголосив Блінкен.

Відповідаючи на питання, який вплив може мати смерть Ганії на війну між Ізраїлем і ХАМАС, він акцентував, що "за багато років навчився ніколи не спекулювати на тому, як одна подія може вплинути на іншу".

Держсекретар заявив, що припинення вогню і звільнення заручників, які утримуються в Газі, мають вирішальне значення, а США зроблять усе, щоб це сталося.

"Життєво важливо, сподіваюсь, спрямувати ситуацію в правильне річище для більш стійкого миру і більш стійкої безпеки, щоб не втрачати фокус", – додав Блінкен.

31 липня палестинське терористичне угрупування ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Угрупування стверджує, що це сталося під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію" після участі в інавгурації нового президента Ірану.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

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