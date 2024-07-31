Китай осудил убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране

МИД Китая подчеркнул, что подобные инциденты могут спровоцировать "эскалацию" на Ближнем Востоке

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

Китай решительно осуждает убийство одного из лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, передают Barron's и Mehr News.

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"Мы уделяем особое внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

В китайском дипломатическом ведомстве добавили, что Пекин "всегда стремился к решению региональных споров путем переговоров и диалога".

Глава политбюро ХАМАС Хания был убит в Тегеране утром 31 июля во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию в Тегеране" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

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