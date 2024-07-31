Китай осудил убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране
Китай решительно осуждает убийство одного из лидеров палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, передают Barron's и Mehr News.
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"Мы уделяем особое внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе", – говорится в сообщении.
В китайском дипломатическом ведомстве добавили, что Пекин "всегда стремился к решению региональных споров путем переговоров и диалога".
Глава политбюро ХАМАС Хания был убит в Тегеране утром 31 июля во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию в Тегеране" после участия в инаугурации нового президента Ирана.
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