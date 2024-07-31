Китай засудив вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганія у Тегерані
Китай рішуче засуджує вбивство одного з лідерів палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганія у Тегерані. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю, передають Barron's та Mehr News.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Ми приділяємо підвищену увагу відповідному інциденту, рішуче виступаємо проти й засуджуємо вбивство, а також глибоко занепокоєні тим, що цей інцидент може призвести до більшої нестабільності ситуації в регіоні", – йдеться у повідомленні.
У китайському дипломатичному відомстві додали, що Пекін "завжди прагнув до вирішення регіональних суперечок шляхом переговорів і діалогу".
Главу політбюро ХАМАС Ганія було вбито в Тегерані вранці 31 липня під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані" після участі в інавгурації нового президента Ірану.
- Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 осіб, ще 30 отримали поранення.
- 29 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.
Читайте також: Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю"