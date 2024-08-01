Лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю за вбивство ватажка ХАМАС Ганії – NYT
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на слова трьох ознайомлених іранських чиновників, двоє з яких – члени Революційної гвардії.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За даними співрозмовників видання, такий наказ Хаменеї видав на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня, невдовзі після того, як Іран оголосив про вбивство Ганії.
Співрозмовники зазначили, що іранське військове командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет на військові цілі поблизу Тель-Авіва та Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних цілях.
За їхніми словами, одним із варіантів є скоординована атака з Ірану та інших фронтів, де є союзні сили, включно з Єменом, Сирією та Іраком, "для досягнення максимального ефекту".
За словами чиновників, Хаменеї доручив військовим командирам Революційної гвардії та армії підготувати плани як нападу, так і оборони у випадку, якщо війна розшириться, й Ізраїль або США завдадуть удару по Ірану.
31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
#BREAKING Iran raises the red flag of revenge on the dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/bZN9RybOti— Clash Report (@clashreport) July 31, 2024
- Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прямо назвав Ганію одним із трьох лідерів ХАМАС, яких хоче ліквідувати після нападу 7 жовтня 2023 року.
- У Тегерані вранці 31 липня ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
- Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Читайте також: Ліквідація лідера ХАМАС. Три факти, які варто знати