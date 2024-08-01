Лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю за вбивство ватажка ХАМАС Ганії – NYT

Співрозмовники зазначили, що іранське командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Фото: EPA/ STR)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на слова трьох ознайомлених іранських чиновників, двоє з яких – члени Революційної гвардії.

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За даними співрозмовників видання, такий наказ Хаменеї видав на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня, невдовзі після того, як Іран оголосив про вбивство Ганії.

Співрозмовники зазначили, що іранське військове командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет на військові цілі поблизу Тель-Авіва та Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних цілях.

Іранці вийшли на мітинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

За їхніми словами, одним із варіантів є скоординована атака з Ірану та інших фронтів, де є союзні сили, включно з Єменом, Сирією та Іраком, "для досягнення максимального ефекту".

За словами чиновників, Хаменеї доручив військовим командирам Революційної гвардії та армії підготувати плани як нападу, так і оборони у випадку, якщо війна розшириться, й Ізраїль або США завдадуть удару по Ірану.

Іранці вийшли на мітинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

#BREAKING Iran raises the red flag of revenge on the dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/bZN9RybOti — Clash Report (@clashreport) July 31, 2024

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