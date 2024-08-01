ЄС та США проводять екстрені переговори, аби запобігти війні на Близькому Сході – FT

Переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран не відповідати або ж обмежитися "символічними діями", пише газета FT

Близький Схід (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

Дипломати США та Європейського Союзу проводять термінові перемовини щодо Близького Сходу, намагаючись запобігти повномасштабній регіональній війні після того, як було вбито ватажка ХАМАС та одного із командирів Хезболли. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на неназваних співрозмовників серед дипломатів.

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Вони розповіли, що заступник голови зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора провів "критично важливі" перемовини в Тегерані, а головний представник Білого дому на Близькому Сході Бретт Макгерк провів переговори в Саудівській Аравії.

Співрозмовники FT зазначили, що переговори були зосереджені на тому, аби переконати Тегеран не відповідати або ж обмежитися "символічними діями", після того, як ізраїльські дипломати повідомили, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав і стримував це", – сказав один із західних дипломатів, який брав участь у дискусіях.

У матеріалі FT йдеться, що 31 липня адміністрація президента США Джо Байдена провела термінові консультації з Ізраїлем та іншими союзниками, щоб спробувати відвести всі сторони від межі конфлікту.

Вашингтон намагався переконати Ізраїль прийняти виважену відповідь на ракетну атаку по Голанських висотах. Але атака в Тегерані лише посилила занепокоєння офіційних осіб США щодо того, що будь-яка відповідь може перерости в регіональний конфлікт, пишуть журналісти.

Старший офіцер розвідки у відставці Джонатан Панікофф зазначив, що можливість Вашингтона впливати на події, найімовірніше, буде досить обмеженою.

"У найближчій перспективі реакція Ірану, Хезболли й ХАМАС на смерть Шукра і Ганії підвищить імовірність регіональної війни або повернення до атак "око за око", – сказав він.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Того ж дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

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