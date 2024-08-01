ЕС и США проводят экстренные переговоры, чтобы предотвратить войну на Ближнем Востоке – FT

Переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран не отвечать или ограничиться "символическими действиями", пишет газета FT

Ближний Восток (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

Дипломаты США и Европейского Союза проводят срочные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить полномасштабную региональную войну после того, как был убит главарь ХАМАС и один из командиров Хезболлы. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников среди дипломатов.

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Они рассказали, что заместитель председателя внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел "критически важные" переговоры в Тегеране, а главный представитель Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк провел переговоры в Саудовской Аравии.

Собеседники FT отметили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран не отвечать или ограничиться "символическими действиями", после того как израильские дипломаты сообщили, что их военные не планируют дальнейших операций.

"Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это", – сказал один из западных дипломатов, участвовавший в дискуссиях.

В материале FT говорится, что 31 июля администрация президента США Джо Байдена провела срочные консультации с Израилем и другими союзниками, чтобы попытаться увести все стороны от границы конфликта.

Вашингтон пытался убедить Израиль принять взвешенный ответ на ракетную атаку по Голанским высотам. Однако атака в Тегеране лишь усугубила обеспокоенность официальных лиц США относительно того, что любой ответ может перерасти в региональный конфликт, пишут журналисты.

Старший офицер разведки в отставке Джонатан Паникофф отметил, что возможность Вашингтона влиять на события, скорее всего, будет достаточно ограничена.

"В ближайшей перспективе реакция Ирана, Хезболлы и ХАМАС на смерть Шукра и Гании повысит вероятность региональной войны или возвращение к атакам "око за око"", — сказал он.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

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