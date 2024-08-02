Байден и Нетаньяху побеседовали об угрозах из Ирана: о чем говорили

Байден и Нетаньяху обсудили усилия по поддержке обороны Израиля от угроз

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден пообщался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В ходе разговора глава США подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана.

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"Байден подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в том числе его марионеточных террористических группировок ХАМАС, Хезболла и Хуситов", – говорится в заявлении.

Байден и Нетаньяху обсудили усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников.

Также американский лидер отметил важность постоянных усилий по деэскалации более широкой напряженности в регионе. К этому призыву присоединилась также вице-президент Камала Гаррис .

1 августа дипломаты США и Европейского Союза провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить полномасштабную региональную войну после того, как был убит главарь ХАМАС и один из командиров Хезболлы.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

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