Байден и Нетаньяху побеседовали об угрозах из Ирана: о чем говорили
Президент США Джо Байден пообщался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В ходе разговора глава США подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана.
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"Байден подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в том числе его марионеточных террористических группировок ХАМАС, Хезболла и Хуситов", – говорится в заявлении.
Байден и Нетаньяху обсудили усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников.
Также американский лидер отметил важность постоянных усилий по деэскалации более широкой напряженности в регионе. К этому призыву присоединилась также вице-президент Камала Гаррис .
1 августа дипломаты США и Европейского Союза провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить полномасштабную региональную войну после того, как был убит главарь ХАМАС и один из командиров Хезболлы.
- Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.
- 29 июля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.
- 30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.
- 31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.
- В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.
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