NYT: США готовят отправку авиации на Ближний Восток в ответ на угрозы атаковать Израиль

Вопрос о количестве самолетов, которые будут направлены, все еще решается, пишет издание

Истребитель F-35 (Фото: Atef Safadi/EPA)

Соединенные Штаты готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль в ближайшие дни. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Один американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что силы США на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры", чтобы повысить боеготовность и защитить американские войска и вооруженные силы союзников от любых угроз со стороны Ирана или группировок, поддерживаемых Тегераном.

В материале NYT говорится, что вопрос о том, сколько американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен. Также такую переброску пока окончательно не одобрил глава Пентагона Ллойд Остин.

Журналисты напомнили, что любая дополнительная воздушная мощность может иметь решающее значение. В апреле Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет против Израиля, но лишь несколько из них нанесли незначительный ущерб.

Тогда реактивные самолеты Военно-воздушных сил США, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, координировали действия с истребителями Франции, Иордании и Великобритании, чтобы сбить более 80 беспилотников.

Иран предупредил об этом ударе заранее, дав Пентагону достаточно времени для перемещения дополнительных боевых самолетов и кораблей Военно-морских сил, в то время как американское командование договорилось о доступе к воздушному пространству для действия истребителей и координировало батареи противовоздушной обороны на земле, чтобы помочь защитить Израиль.

Непонятно, будет ли у Израиля и его союзников столько времени, чтобы подготовиться к новым атакам со стороны Ирана, заявили официальные лица США.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

Читайте также: Байден и Нетаньяху побеседовали об угрозах из Ирана: о чем говорили