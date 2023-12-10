Украинские разведчики отчитались о спецоперации в секторе Газа: эвакуированы 315 человек

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что успешно завершило операцию по спасению граждан Украины из сектора Газа

Эмблема ГУР

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что успешно завершило операцию по спасению граждан Украины из сектора Газа.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Спецоперация ГУР и МИД Украины была проведена по поручению президента, миссию по эвакуации пришлось проводить в несколько этапов, сообщили в разведке.

Из зоны боевых действий удалось вывезти 315 человек – 304 украинца, двух палестинцев, девять граждан Молдовы.

Среди спасенных ― два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали действия разведчиков непосредственно в зоне военных действий.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Читайте также: ХАМАС теряет контроль в секторе Газа, террористы массово сдаются в плен – видео