Украинские разведчики отчитались о спецоперации в секторе Газа: эвакуированы 315 человек
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что успешно завершило операцию по спасению граждан Украины из сектора Газа.
Спецоперация ГУР и МИД Украины была проведена по поручению президента, миссию по эвакуации пришлось проводить в несколько этапов, сообщили в разведке.
Из зоны боевых действий удалось вывезти 315 человек – 304 украинца, двух палестинцев, девять граждан Молдовы.
Среди спасенных ― два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали действия разведчиков непосредственно в зоне военных действий.
24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.
- 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
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