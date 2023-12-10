Українські розвідники прозвітували щодо спецоперації в секторі Гази: евакуйовано 315 осіб

Емблема ГУР

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що успішно завершило операцію з порятунку громадян України із сектору Гази.

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Спецоперацію ГУР та МЗС України було проведено за дорученням президента, місію з евакуації довелося проводити у кілька етапів, повідомили у розвідці.

Із зони бойових дій вдалося вивезти 315 осіб – 304 українці, двох палестинців, дев'ять громадян Молдови.

Серед врятованих – дві людини з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували дії розвідників безпосередньо у зоні воєнних дій.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що на 24 листопада із сектору Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім і масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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