ХАМАС втрачає контроль у секторі Гази, терористи масово здаються в полон – відео

Пересічні терористи групами здаються в полон ЦАХАЛ і стверджують, що їхнє командування не розуміє ситуацію та ігнорує реальність

Терористи ХАМАС здаються в полон (Фото - скриншот з відео)

Керівництво терористичного угруповання ХАМАС втрачає контроль над своїми озброєними підрозділами у секторі Гази. Пересічні терористи групами здаються в полон ЦАХАЛ і стверджують, що їхнє командування не розуміє ситуацію та ігнорує реальність, пише The Times of Israel.

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9 грудня у соціальних мережах з'явилося відео, яке знято, як стверджується, у північній частині сектора Гази. На записі кількадесят терористів ХАМАС проходять процедуру здачі в полон Силам оборони Ізраїлю. Вони роздягнуті до трусів (мабуть, щоб показати, що на них немає зброї та поясів шахідів) та тримають розкриті посвідчення. Один із них виходить із піднятим над головою автоматом і вийнятим ріжком патронів і кладе зброю на землю.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 9, 2023

Голова штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові констатують розпад системи управління ХАМАС у секторі Гази.

"Кожен день ми бачимо, як все більше і більше терористів гинуть, зазнають поранень, а останніми днями – здаються. Це ознака розпаду системи", – сказав Галеві.

Офіційний представник ЦАХАЛ, контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що багато терористів ХАМАС здалися 9 грудня.

"У Шеджаї і Джабалії терористи, що здалися, здали зброю і техніку", – сказав він.

Хагарі також сказав, що за результатами допитів терористів, що здалися, зрозуміло, що становище бойовиків на місцях "складне", а командування ХАМАС "заперечує реальність, хоча і в курсі того, як розвивається ситуація". Терористи, що здалися, також незадоволені тим, що "керівництво ХАМАС не дбає про цивільне населення Гази", – підкреслив він.

24 листопада набуло чинності припинення вогню в секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Вранці 1 грудня військові дії було відновлено, попри те, що було узгоджено продовження режиму припинення вогню. ХАМАС та Ізраїль звинуватили один одного у порушенні угоди. Як заявили військові Ізраїлю, ХАМАС і раніше систематично порушував режим припинення вогню.

7 жовтня 2023 року при вторгненні терористів ХАМАС із сектора Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази, а потім і масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що на 24 листопада із сектора Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

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