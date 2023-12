ХАМАС втрачає контроль у секторі Гази, терористи масово здаються в полон – відео

Керівництво терористичного угруповання ХАМАС втрачає контроль над своїми озброєними підрозділами у секторі Гази. Пересічні терористи групами здаються в полон ЦАХАЛ і стверджують, що їхнє командування не розуміє ситуацію та ігнорує реальність, пише The Times of Israel.

9 грудня у соціальних мережах з'явилося відео, яке знято, як стверджується, у північній частині сектора Гази. На записі кількадесят терористів ХАМАС проходять процедуру здачі в полон Силам оборони Ізраїлю. Вони роздягнуті до трусів (мабуть, щоб показати, що на них немає зброї та поясів шахідів) та тримають розкриті посвідчення. Один із них виходить із піднятим над головою автоматом і вийнятим ріжком патронів і кладе зброю на землю.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i