ХАМАС теряет контроль в секторе Газа, террористы массово сдаются в плен – видео

Руководство террористической группировки ХАМАС теряет контроль над своими вооруженными подразделениями в секторе Газа. Рядовые террористы группами сдаются в плен ЦАХАЛ и утверждают, что их командование не понимает ситуацию и игнорирует реальность, пишет The Times of Israel.

9 декабря в социальных сетях появилось видео, которое снято, как утверждается, в северной части сектора Газа. На записи несколько десятков террористов ХАМАС проходят процедуру сдачи в плен Силам обороны Израиля. Они раздеты до трусов (видимо, чтобы показать, что на них нет оружия и поясов шахидов) и держат раскрытые удостоверения. Один из них выходит с поднятым над головой автоматом и вынутым рожком патронов и кладет оружие на землю.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i