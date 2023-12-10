ХАМАС теряет контроль в секторе Газа, террористы массово сдаются в плен – видео

Рядовые террористы группами сдаются в плен ЦАХАЛ и утверждают, что их командование не понимает ситуацию и игнорирует реальность

Террористы ХАМАС сдаются в плен (Фото - скриншот с видео)

Руководство террористической группировки ХАМАС теряет контроль над своими вооруженными подразделениями в секторе Газа. Рядовые террористы группами сдаются в плен ЦАХАЛ и утверждают, что их командование не понимает ситуацию и игнорирует реальность, пишет The Times of Israel.

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9 декабря в социальных сетях появилось видео, которое снято, как утверждается, в северной части сектора Газа. На записи несколько десятков террористов ХАМАС проходят процедуру сдачи в плен Силам обороны Израиля. Они раздеты до трусов (видимо, чтобы показать, что на них нет оружия и поясов шахидов) и держат раскрытые удостоверения. Один из них выходит с поднятым над головой автоматом и вынутым рожком патронов и кладет оружие на землю.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 9, 2023

Глава штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные констатируют распад системы управления ХАМАС в секторе Газа.

"Каждый день мы видим, как все больше и больше террористов погибают, получают ранения, а в последние дни – сдаются. Это признак распада системы", — сказал Халеви.

Официальный представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что многие террористы ХАМАС сдались 9 декабря.

"В Шеджайе и Джабалии сдавшиеся террористы сдали оружие и технику", — сказал он.

Хагари также сказал, что по результатам допросов сдавшихся террористов понятно, что положение боевиков на местах "сложное", а командование ХАМАС "отрицает реальность, хотя и в курсе того, как развивается ситуация". Сдавшиеся террористы также недовольны тем, что "руководство ХАМАС не заботится о гражданском населении Газы", ​​- подчеркнул он.

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Утром 1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении соглашения. Как заявили военные Израиля, ХАМАС и до этого систематически нарушал режим прекращения огня.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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