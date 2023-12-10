ХАМАС теряет контроль в секторе Газа, террористы массово сдаются в плен – видео
Террористы ХАМАС сдаются в плен (Фото - скриншот с видео)

Руководство террористической группировки ХАМАС теряет контроль над своими вооруженными подразделениями в секторе Газа. Рядовые террористы группами сдаются в плен ЦАХАЛ и утверждают, что их командование не понимает ситуацию и игнорирует реальность, пишет The Times of Israel.    

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9 декабря в социальных сетях появилось видео, которое снято, как утверждается, в северной части сектора Газа. На записи несколько десятков террористов ХАМАС проходят процедуру сдачи в плен Силам обороны Израиля. Они раздеты до трусов (видимо, чтобы показать, что на них нет оружия и поясов шахидов) и держат раскрытые удостоверения. Один из них выходит с поднятым над головой автоматом и вынутым рожком патронов и кладет оружие на землю. 

Глава штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные констатируют распад системы управления ХАМАС в секторе Газа.

"Каждый день мы видим, как все больше и больше террористов погибают, получают ранения, а в последние дни – сдаются. Это признак распада системы", — сказал Халеви.

Официальный представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что многие террористы ХАМАС сдались 9 декабря.

"В Шеджайе и Джабалии сдавшиеся террористы сдали оружие и технику", — сказал он.

Хагари также сказал, что по результатам допросов сдавшихся террористов понятно, что положение боевиков на местах "сложное", а командование ХАМАС "отрицает реальность, хотя и в курсе того, как развивается ситуация". Сдавшиеся террористы также недовольны тем, что "руководство ХАМАС не заботится о гражданском населении Газы", ​​- подчеркнул он.

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день. 

Утром 1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении соглашения. Как заявили военные Израиля, ХАМАС и до этого систематически нарушал режим прекращения огня.

  • 7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем и масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.
  • 24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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