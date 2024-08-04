Хезболла выпустила по Израилю десятки снарядов – видео

Атака на Израиль (Фото: Atef Safadi/EPA)

В ночь на 4 августа ливанская группировка Хезболла выпустила по Израилю десятки снарядов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Военные заявили, что после сирен, прозвучавших ночью на севере Израиля, было идентифицировано около 30 снарядов, пересекавших границу с Ливаном, большинство из которых были перехвачены противовоздушной обороной.

Один снаряд упал в районе Бейт-Гиллель и еще несколько на открытых территориях. О пострадавших информация не поступала, сообщили израильские военные.

Вскоре после этого Армия обороны Израиля нанесла удар по пусковой установке Хезболлы, из которой были запущены снаряды, и дополнительной инфраструктуре группировки на юге Ливана. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары, чтобы ликвидировать угрозы в районе Одаиссе, заявили военные Израиля.

Как передает телеканал Sky News, ливанская группировка Хезболла взяла на себя ответственность за атаку.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

30 июля израильские военные заявили, что нанесли удар по столице Ливана – городу Бейрут. Целью атаки был высокопоставленный чиновник Хезболлы.

31 июля Израиль подтвердил, что в результате удара погиб военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин.

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