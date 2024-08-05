Іран через главу МЗС Угорщини попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Ісраель Кац заявив, що "світ повинен вимагати від Ірану розплати за будь-які агресивні дії, які він здійснює"

Ісраель Кац (Фото: Abir Sultan / EPA)

Керівництво Ірану передало Ізраїлю попередження про свої наміри атакувати країну. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, цитує The Jerusalem Post.

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Попередження від Ірану надійшло Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який безпосередньо зателефонував Кацу, щоб передати цю інформацію, пишуть журналісти.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Ізраїлю, про підготовку до атаки Сійярто розповів виконувач обов’язків очільника МЗС Ірану Алі Баґері.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", – заявив Кац, додавши, що "світ повинен вимагати від Ірану розплати за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Раніше видання Axios з посиланням на трьох неназваних посадовців повідомило, що Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганія було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

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