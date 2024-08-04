Axios: Іран може завдати ударів по Ізраїлю 5 серпня

Дії Ірану здійснюватимуться за тим самим сценарієм, що й напад на Ізраїль 13 квітня, вважають американські посадовці

Прапор Ізраїлю (Ілюстративне фото: Atef Safadi/EPA)

Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня. Про це повідомило видання Axios з посиланням на трьох неназваних посадовці Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Двоє співрозмовників розповіли, що американський генерал Майкл Курілла, який відповідає за сили США на Близькому Сході, прибув до регіону в суботу, 3 серпня, оскільки триває підготовка до можливого нападу на Ізраїль з боку Ірану.

У матеріалі йдеться, що поїздка генерала була запланована ще до ескалації відносин між Ізраїлем, Іраном та Хезболлою. Однак очікується, що зараз він скористається візитом, щоб спробувати мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки у квітні, додав один зі співрозмовників серед американських посадовців.

Водночас троє офіційних осіб США та Ізраїлю заявили, що очікують, що Іран атакує Ізраїль уже в понеділок, 5 серпня. Американські посадовці вважають, що дії Ірану здійснюватимуться за тим самим сценарієм, що й напад на Ізраїль 13 квітня. Але, можливо, вони будуть масштабнішими, і в них також може брати участь ліванська Хезболла.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

Читайте також: Хезболла випустила по Ізраїлю десятки снарядів – відео