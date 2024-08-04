Axios: Иран может нанести удары по Израилю 5 августа

Действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля, считают американские чиновники

Флаг Израиля (Иллюстративное фото: Atef Safadi/EPA)

Иран может нанести удары по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на трех неназванных должностных лиц Соединенных Штатов и Израиля.

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Два собеседника рассказали, что американский генерал Майкл Курилла, отвечающий за силы США на Ближнем Востоке, прибыл в регион в субботу, 3 августа, поскольку продолжается подготовка к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана.

В материале говорится, что поездка генерала запланирована еще до эскалации отношений между Израилем, Ираном и Хезболлой. Однако ожидается, что сейчас он воспользуется визитом, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки в апреле, добавил один из собеседников среди американских чиновников.

В то же время три официальных лица США и Израиля заявили, что ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник, 5 августа. Американские чиновники считают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля. Но, возможно, они будут более масштабными, и в них также может участвовать ливанская Хезболла.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

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