Ізраїль заявив про ракетний обстріл з боку Лівану: є поранені

Наразі надзвичайники гасять пожежі, які виникли у результаті атаки, додали в ЦАХАЛ

Залізний купол (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

У ніч проти 5 серпня армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про фіксацію повітряних цілей, які прямували з боку Лівану. Після роботи протиповітряної оборони на півночі країни виявили уламки, а двоє військовослужбовців зазнали поранень внаслідок атаки. Про це ЦАХАЛ повідомив у Telegram.

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Армія Ізраїлю повідомила, що після сирен були "виявлені численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали кордон з Ліваном".

Потім працювали сили ППО, після чого були виявлені падіння уламків поруч з Аєлет Ха-Шахар. Внаслідок цього, за даними ЦАХАЛ, офіцер та солдат зазнали поранень.

Наразі надзвичайники гасять пожежі, які виникли у результаті атаки, додали в ЦАХАЛ.

Раніше видання Axios повідомляло, що Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.

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Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

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