Білий дім: США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості

США та Ізраїль готуються до будь-якої можливості, наголосили у Білому домі

Винищувач F-35 (Фото: Atef Safadi/EPA)

США розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході з метою деескалації напруженості в регіоні. Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер, цитує Reuters.

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2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

За словами Файнера, мета цього полягає в тому, щоб "знизити температуру в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту".

США та Ізраїль готуються до будь-якої можливості, наголосив він.

За словами представника Білого дому, у квітні була "дуже близька загроза регіональної пожежі", коли Іран здійснив атаку на ізраїльську територію за допомогою безпілотників і ракет.

Як зазначив Файнер, США хочуть бути готовими на випадок, якщо така ситуація повториться.

Раніше видання Axios повідомляло, що Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

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