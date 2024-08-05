Белый дом: США разворачивают войска на Ближнем Востоке для деэскалации напряженности

США и Израиль готовятся к любой возможности, отметили в Белом доме

Истребитель F-35 (Фото: Atef Safadi/EPA)

США развертывают дополнительные военные силы на Ближнем Востоке с целью деэскалации напряженности в регионе. Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер, цитирует Reuters.

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2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

По словам Файнера, цель этого состоит в том, чтобы "снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта".

США и Израиль готовятся к любой возможности, подчеркнул он.

По словам представителя Белого дома, в апреле была "очень близка угроза регионального пожара", когда Иран совершил атаку на израильскую территорию с помощью беспилотников и ракет.

Как отметил Файнер, США хотят быть готовы на случай, если такая ситуация повторится.

Ранее издание Axios сообщало, что Иран может нанести удары по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, при этом он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

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