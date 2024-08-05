Израиль заявил о ракетных обстрелах со стороны Ливана: есть раненые

В настоящее время спасатели тушат возникшие в результате атаки пожары, добавили в ЦАХАЛ

Железный купол (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

В ночь на 5 августа армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации воздушных целей, направлявшихся со стороны Ливана. После работы противовоздушной обороны на севере страны обнаружили обломки, а двое военнослужащих получили ранения в результате атаки. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.

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Армия Израиля сообщила, что после сирен были "обнаружены многочисленные подозрительные воздушные цели, пересекавшие границу с Ливаном".

В дальнейшем работали силы ПВО, после чего были зафиксированы падения обломков рядом с Айелет Ха-Шахар. В результате, по данным ЦАХАЛ, офицер и солдат получили ранения.

В настоящее время спасатели тушат пожары, возникшие в результате атаки, добавили в ЦАХАЛ.

Ранее издание Axios сообщало, что Иран может нанести удары по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

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Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, при этом он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

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