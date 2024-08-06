На Ізраїль сталась дронова атака з Лівану – є постраждалі цивільні

Повідомляється про ушпиталення шістьох людей: один у важкому стані, троє з легкими пораненнями, ще у двох гострі напади тривоги

Ілюстративне фото: Depositphotos

З боку Лівану на північ Ізраїлю залетіло декілька безпілотників, через цю атаку є поранені мирні мешканці. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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За її даними: після повітряної тривоги ізраїльські військові ідентифікували декілька дронів, які перетнули кордон з боку Лівану, вдалося перехопити один з безпілотників.

Під час інциденту було поранено кількох мирних мешканців на південь від міста Нагарія:

Видання Times of Israel з посиланням на посадовців пише: щонайменше шістьох людей ушпиталили після дронової атаки Хезболли на північ Ізраїлю – четверо отримали осколкові поранення, двоє зазнали гострих нападів тривоги.

Директор Галілейського медичного центру в Нагарії Масад Бархум повідомив, що у закладі лікуються шестеро осіб: один важко поранений, троє з легкими травмами і двоє з гострими нападами тривоги.

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