На Израиль произошла дроновая атака из Ливана – есть пострадавшие гражданские
Со стороны Ливана на север Израиля залетело несколько беспилотников, из-за этой атаки ранены мирные жители. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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По ее данным: после воздушной тревоги израильские военные идентифицировали несколько дронов, пересекших границу со стороны Ливана, удалось перехватить один из беспилотников.
Во время инцидента были ранены несколько мирных жителей к югу от города Нагария:
Издание Times of Israel со ссылкой на чиновников пишет: по меньшей мере шесть человек госпитализированы после дроновой атаки Хезболлы на север Израиля – четверо получили осколочные ранения, у двоих – острые приступы тревоги.
Директор Галилейского медицинского центра в Нагарии Массад Бархум сообщил, что в заведении лечатся шесть человек: один тяжело ранен, трое с легкими травмами и двое с острыми приступами тревоги.
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ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамсна Голанских высотах . Из-за ударапогибли 11 человек – среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения.
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