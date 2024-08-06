На Израиль произошла дроновая атака из Ливана – есть пострадавшие гражданские

Сообщается о госпитализации шести человек: один в тяжелом состоянии, трое с легкими ранениями, еще у двух острые приступы тревоги

Иллюстративное фото: Depositphotos

Со стороны Ливана на север Израиля залетело несколько беспилотников, из-за этой атаки ранены мирные жители. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По ее данным: после воздушной тревоги израильские военные идентифицировали несколько дронов, пересекших границу со стороны Ливана, удалось перехватить один из беспилотников.

Во время инцидента были ранены несколько мирных жителей к югу от города Нагария:

Издание Times of Israel со ссылкой на чиновников пишет: по меньшей мере шесть человек госпитализированы после дроновой атаки Хезболлы на север Израиля – четверо получили осколочные ранения, у двоих – острые приступы тревоги.

Директор Галилейского медицинского центра в Нагарии Массад Бархум сообщил, что в заведении лечатся шесть человек: один тяжело ранен, трое с легкими травмами и двое с острыми приступами тревоги.

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