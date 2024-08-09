Reuters: США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС срочно возобновить переговоры
Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление.
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Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, отметили, что переговоры могут состояться в Дохе или Каире.
"Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять время и оправдываться перед любой стороной за дальнейшие задержки. Пора освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение", – говорится в заявлении.
Лидеры стран также предложили представить "окончательное переходное предложение" по решению оставшихся проблем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики будут там. Комментарии от ХАМАС журналистам Reuters не удалось получить.
В материале говорится, что это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений по поводу возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла.
Американский высокопоставленный чиновник отметил агентству, что не следует ожидать подписания соглашения до следующей недели, учитывая серьезные проблемы последовательности обмена между ХАМАС и Израилем. По его словам, нужно движение от обеих сторон переговоров.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в Секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в Секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.
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