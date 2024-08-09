Reuters: США, Катар и Египет призвали Израиль и ХАМАС срочно возобновить переговоры

Переговоры могут состояться в Дохе или Каире

Война на Ближнем Востоке (Иллюстративное фото: Haitham Imad/EPA)

Лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление.

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Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, отметили, что переговоры могут состояться в Дохе или Каире.

"Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять время и оправдываться перед любой стороной за дальнейшие задержки. Пора освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение", – говорится в заявлении.

Лидеры стран также предложили представить "окончательное переходное предложение" по решению оставшихся проблем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики будут там. Комментарии от ХАМАС журналистам Reuters не удалось получить.

В материале говорится, что это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений по поводу возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла.

Американский высокопоставленный чиновник отметил агентству, что не следует ожидать подписания соглашения до следующей недели, учитывая серьезные проблемы последовательности обмена между ХАМАС и Израилем. По его словам, нужно движение от обеих сторон переговоров.

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