Хезболла готова ударить по Израилю вне зависимости от планов Ирана – CNN

Возможные атаки Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства военного командира Хезболлы и главаря ХАМАС

Иранцы несут портрет покойного Исмаила Хании в Тегеране (Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)

Террористическая группировка Хезболла может нанести удар по Израилю вне зависимости от планов Ирана, и атака может произойти в ближайшие дни. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на слова двух проинформированных собеседников.

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По словам одного из собеседников журналистов – благодаря близости Ливана к Израилю, Хезболла может действовать почти без предупреждения, в отличие от Ирана.

По его словам, пока неясно, как Иран и Хезболла координируют свои действия, если вообще координируют. Официальные лица считают, что их подходы к дальнейшим шагам могут не полностью совпадать.

Еще один из собеседников отметил, что группировка продвигается в своем планировании быстрее, чем Иран и, вероятно, может атаковать Израиль в ближайшее время.

В то же время Тегеран, вероятно, все еще разрабатывает свой ответ, отметил он.

Американский военный собеседник рассказал: Иран сделал некоторые, но не все, приготовления, которые США ожидают увидеть перед большим нападением на Израиль.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане и главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

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31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не является неизбежной, при этом он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС.

США вели переговоры с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке и за его пределами – Ирану и Израилю передали месседж, что никто не должен обострять конфликт. В то же время, Соединенные Штаты будут защищать Израиль, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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