Хезболла готова вдарити по Ізраїлю незалежно від планів Ірану – CNN

Можливі атаки Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства військового командира Хезболли й ватажка ХАМАС

Іранці несуть портрет покійного Ісмаїла Ганії в Тегерані (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Терористичне угруповання Хезболла може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану, й атака може відбутися найближчими днями. Про це повідомило видання CNN із посиланням на слова двох проінформованих співрозмовників.

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За словами одного зі співрозмовників журналістів – завдяки близькості Лівану до Ізраїлю, Хезболла може діяти майже без попередження, на відміну від Ірану.

За його словами, поки неясно, як Іран і Хезболла координують свої дії, якщо взагалі координують. Офіційні особи вважають, що їхні підходи до подальших кроків можуть не повністю збігатися.

Ще один зі співрозмовників наголосив, що угрупування просувається у своєму плануванні швидше, ніж Іран та, ймовірно, може атакувати Ізраїль найближчим часом.

Водночас Тегеран, імовірно, все ще розробляє свою відповідь, зазначив він.

Американський військовий співрозмовник розповів: Іран зробив деякі, але не всі, приготування, які США очікують побачити перед великим нападом на Ізраїль.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

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31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС.

США вели перемовини з партнерами та союзниками на Близькому Сході та за його межами – Ірану та Ізраїлю передали меседж, що ніхто не повинен загострювати конфлікт. Водночас Сполучені Штати захищатимуть Ізраїль, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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