Ізраїль відразу підтвердив посадовцям США, що відповідальний за смерть ватажка ХАМАС – WP
Ізраїль відразу повідомив офіційним особам США про те, що несе відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії 31 липня, хоча офіційно й відмовився коментувати це. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, які говорили на умовах анонімності.
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За даними журналістів, хоча Ізраїль відмовився коментувати вбивство Ганії, він повідомив офіційним особам США відразу після цього, що несе відповідальність.
Видання акцентувало – офіційні особи Білого дому були обурені вбивством Ганії.
За словами кількох високопоставлених чиновників, багато посадовців США почали вважати, що саме прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, а не Іран, непередбачувано діє в межах деескалації в регіоні.
Видання пояснює: Ізраїль неодноразово завдавав ударів по Хезболлі та іранських командирах, попередньо не повідомивши США, через що викликав негативну реакцію Білого дому й американського президента Джо Байдена.
Окрім цього, ізраїльський чиновник підтвердив журналістам, що телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після смерті Ганії була напруженою.
Однак, стверджує він, "немає жодних ознак" того, що Байден тиснутиме на Ізраїль, щоб спробувати стримати його дії.
- 31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.
- Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.
- Видання CNN повідомило, що Ганія загинув в Ірані від вибухового пристрою, що спрацював через кілька місяців після того, як його там установили.
- Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС.
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