Ізраїль відразу підтвердив посадовцям США, що відповідальний за смерть ватажка ХАМАС – WP

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів було вбито у Тегерані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Ізраїль відразу повідомив офіційним особам США про те, що несе відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії 31 липня, хоча офіційно й відмовився коментувати це. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, які говорили на умовах анонімності.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними журналістів, хоча Ізраїль відмовився коментувати вбивство Ганії, він повідомив офіційним особам США відразу після цього, що несе відповідальність.

Видання акцентувало – офіційні особи Білого дому були обурені вбивством Ганії.

За словами кількох високопоставлених чиновників, багато посадовців США почали вважати, що саме прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, а не Іран, непередбачувано діє в межах деескалації в регіоні.

Видання пояснює: Ізраїль неодноразово завдавав ударів по Хезболлі та іранських командирах, попередньо не повідомивши США, через що викликав негативну реакцію Білого дому й американського президента Джо Байдена.

Окрім цього, ізраїльський чиновник підтвердив журналістам, що телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після смерті Ганії була напруженою.

Однак, стверджує він, "немає жодних ознак" того, що Байден тиснутиме на Ізраїль, щоб спробувати стримати його дії.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

Видання CNN повідомило, що Ганія загинув в Ірані від вибухового пристрою, що спрацював через кілька місяців після того, як його там установили.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС.

Читайте також: У Туреччині заблокували доступ до Instagram: це може бути пов'язано з убивством Ганії – DW