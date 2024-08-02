CNN: Лідера ХАМАС Ганію вбили бомбою, закладеною під будинок два місяці тому
Глава політбюро палестинського терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія загинув в Ірані від вибухового пристрою, що спрацював через кілька місяців після того, як його там установили. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназване обізнане джерело.
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За словами співрозмовника журналістів, бомба була захована приблизно два місяці тому в гостьовому будинку, де зазвичай зупинявся Ганія під час перебування в Тегерані. Пристрій підірвали дистанційно, коли він знаходився у своїй кімнаті.
Попри те, що іранський уряд і ХАМАС заявили, що за вбивством стоїть Ізраїль, Тель-Авів не підтвердив і не спростував свою причетність, нагадує CNN. За словами співрозмовника, Ізраїль повідомили США про операцію лише після її здійснення.
- У Тегерані вранці 31 липня 2024 року ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
- ХАМАС та Іран стверджують, що Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
- 31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того самого дня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії.
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