CNN: Лідера ХАМАС Ганію вбили бомбою, закладеною під будинок два місяці тому
Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Глава політбюро палестинського терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія загинув в Ірані від вибухового пристрою, що спрацював через кілька місяців після того, як його там установили. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназване обізнане джерело.

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За словами співрозмовника журналістів, бомба була захована приблизно два місяці тому в гостьовому будинку, де зазвичай зупинявся Ганія під час перебування в Тегерані. Пристрій підірвали дистанційно, коли він знаходився у своїй кімнаті.

Попри те, що іранський уряд і ХАМАС заявили, що за вбивством стоїть Ізраїль, Тель-Авів не підтвердив і не спростував свою причетність, нагадує CNN. За словами співрозмовника, Ізраїль повідомили США про операцію лише після її здійснення.

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ІранІзраїльХАМАСІсмаїл Ганія