CNN: Лідера ХАМАС Ганію вбили бомбою, закладеною під будинок два місяці тому

Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Глава політбюро палестинського терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія загинув в Ірані від вибухового пристрою, що спрацював через кілька місяців після того, як його там установили. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназване обізнане джерело.

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За словами співрозмовника журналістів, бомба була захована приблизно два місяці тому в гостьовому будинку, де зазвичай зупинявся Ганія під час перебування в Тегерані. Пристрій підірвали дистанційно, коли він знаходився у своїй кімнаті.

Попри те, що іранський уряд і ХАМАС заявили, що за вбивством стоїть Ізраїль, Тель-Авів не підтвердив і не спростував свою причетність, нагадує CNN. За словами співрозмовника, Ізраїль повідомили США про операцію лише після її здійснення.

У Тегерані вранці 31 липня 2024 року ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.

ХАМАС та Іран стверджують, що Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії.

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