CNN: Лидера ХАМАС Ханию убили бомбой, заложенной под дом два месяца назад

Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Глава политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб в Иране от взрывного устройства, сработавшего через несколько месяцев после того, как его там установили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

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По словам собеседника журналистов, бомба была спрятана примерно два месяца назад в гостевом доме, где обычно останавливался Хания во время пребывания в Тегеране. Устройство взорвали дистанционно, когда он находился в своей комнате.

Несмотря на то, что иранское правительство и ХАМАС заявили, что за убийством стоит Израиль, Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность, напоминает CNN. По словам собеседника, Израиль сообщили США об операции только после ее осуществления.

В Тегеране утром 31 июля 2024 года ликвидировали Ханию – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.

ХАМАС и Иран утверждают, что Ханию ликвидировали ракетным ударом по гостевой резиденции в Тегеране, после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

31 июля Иран пригрозил "строгим ответом" за убийство Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

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