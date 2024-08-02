CNN: Лидера ХАМАС Ханию убили бомбой, заложенной под дом два месяца назад
Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Глава политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб в Иране от взрывного устройства, сработавшего через несколько месяцев после того, как его там установили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

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По словам собеседника журналистов, бомба была спрятана примерно два месяца назад в гостевом доме, где обычно останавливался Хания во время пребывания в Тегеране. Устройство взорвали дистанционно, когда он находился в своей комнате.

Несмотря на то, что иранское правительство и ХАМАС заявили, что за убийством стоит Израиль, Тель-Авив не подтвердил и не опроверг свою причастность, напоминает CNN. По словам собеседника, Израиль сообщили США об операции только после ее осуществления.

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ИзраильИранхамасИсмаил Хания