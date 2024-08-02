В Турции заблокирован доступ к Instagram: это может быть связано с убийством Гании – DW

В Тегеране утром 31 июля ликвидировали Исмаила Ганию – прямо в его резиденции

Иранцы вышли на митинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Об этом сообщило издание Deutsche Welle и отметило, что это может быть связано с убийством в Иране лидера политбюро ХАМАС Исмаила Гании.

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Журналисты предположили такое решение связано с тем, что директор по коммуникациям Фахреттин Алтун подверг критике Instagram после того, как в соцсети массово удаляли сообщения с соболезнованиями относительно гибели Исмаила Гании.

Чиновник написал в Х, что осуждает Instagram, подчеркнув, что "это очень четкая и явная попытка цензуры".

Однако официальных заявлений о том, что блокировка соцсети связана с убийством Гании пока не было.

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