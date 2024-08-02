В Турции заблокирован доступ к Instagram: это может быть связано с убийством Гании – DW
Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий Турции заблокировало доступ к Instagram. Об этом сообщило издание Deutsche Welle и отметило, что это может быть связано с убийством в Иране лидера политбюро ХАМАС Исмаила Гании.
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Журналисты предположили такое решение связано с тем, что директор по коммуникациям Фахреттин Алтун подверг критике Instagram после того, как в соцсети массово удаляли сообщения с соболезнованиями относительно гибели Исмаила Гании.
Чиновник написал в Х, что осуждает Instagram, подчеркнув, что "это очень четкая и явная попытка цензуры".
Однако официальных заявлений о том, что блокировка соцсети связана с убийством Гании пока не было.
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- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прямо назвал Ганию одним из трех лидеров ХАМАС, которых хочет ликвидировать после нападения 7 октября 2023 года.
- В Тегеране утром 31 июля ликвидировали Ганию – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.
- Ганию ликвидировали ракетным ударом по гостевой резиденции в Тегеране, после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
- 31 июля Иран пригрозил "строгим ответом" за убийство Гании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.
- В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Гании.
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