У Туреччині заблокували доступ до Instagram: це може бути пов'язано із вбивством Ганії – DW

У Тегерані вранці 31 липня ліквідували Ісмаїла Ганію – прямо в його резиденції

Іранці вийшли на мітинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини заблокувало доступ до Instagram. Про це повідомило видання Deutsche Welle та зазначило, що це може бути пов’язано із вбивством в Ірані лідера політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Журналісти припустили таке рішення через те, що директор із комунікацій Фахреттін Алтун розкритикував Instagram після того, як у соцмережі масово видаляли дописи зі співчуттями щодо загибелі Ісмаїла Ганії.

Посадовець написав у Х, що засуджує Instagram, наголосивши, що "це дуже чітка і явна спроба цензури".

Проте, офіційних заяв про те, що блокування соцмережі пов’язано із вбивством Ганії поки не було.

Читайте також: У мережі ширилося відео мітингу на підтримку Палестини у центрі Києва. ЦПД: Російський фейк

Читайте також: Роспропаганда вкинула фейк про Ізраїль від імені Кулеби. У міністерстві роз'яснили