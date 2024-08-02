У Туреччині заблокували доступ до Instagram: це може бути пов'язано із вбивством Ганії – DW
Управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини заблокувало доступ до Instagram. Про це повідомило видання Deutsche Welle та зазначило, що це може бути пов’язано із вбивством в Ірані лідера політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії.
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Журналісти припустили таке рішення через те, що директор із комунікацій Фахреттін Алтун розкритикував Instagram після того, як у соцмережі масово видаляли дописи зі співчуттями щодо загибелі Ісмаїла Ганії.
Посадовець написав у Х, що засуджує Instagram, наголосивши, що "це дуже чітка і явна спроба цензури".
Проте, офіційних заяв про те, що блокування соцмережі пов’язано із вбивством Ганії поки не було.
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- Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прямо назвав Ганію одним із трьох лідерів ХАМАС, яких хоче ліквідувати після нападу 7 жовтня 2023 року.
- У Тегерані вранці 31 липня ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
- Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
- 31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того самого дня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії.
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