У мережі ширилося відео мітингу на підтримку Палестини у центрі Києва. ЦПД: Російський фейк

ЦПД розповів, що приводом для мітингу, за інформацією Росії, начебто стало вбивство в Ірані очільника ХАМАС

Іранці вийшли на мітинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Інформація про мітинг на підтримку Палестини, яка напередодні курсувала у ЗМІ, в центрі Києва – російський фейк. Про це розповів Центр протидії дезінформації.

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У центрі розповіли, що російські пропагандистські ресурси поширили інформацію, що нібито на Софійській площі в центрі Києва відбувся мітинг на підтримку Палестини.

Ця новина про акцію протесту була проілюстрована відповідним відеозаписом, який курсував у мережі.

Цей відеозапис, який мав підтвердити новину, за їхніми даними, був зроблений ще у 2021 році на пропалестинській акції, серед кураторів якої були і проросійські організації.

Центр розповів, що приводом для мітингу, за інформацією пропагандистів, начебто стало вбивство в Ірані очільника політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Водночас деякі ресурси наголошували, що в Україні заборонені будь-які масові акції під час дії воєнного стану, зазначили у дописі.

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