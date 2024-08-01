У мережі ширилося відео мітингу на підтримку Палестини у центрі Києва. ЦПД: Російський фейк
Інформація про мітинг на підтримку Палестини, яка напередодні курсувала у ЗМІ, в центрі Києва – російський фейк. Про це розповів Центр протидії дезінформації.
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У центрі розповіли, що російські пропагандистські ресурси поширили інформацію, що нібито на Софійській площі в центрі Києва відбувся мітинг на підтримку Палестини.
Ця новина про акцію протесту була проілюстрована відповідним відеозаписом, який курсував у мережі.
Цей відеозапис, який мав підтвердити новину, за їхніми даними, був зроблений ще у 2021 році на пропалестинській акції, серед кураторів якої були і проросійські організації.
Центр розповів, що приводом для мітингу, за інформацією пропагандистів, начебто стало вбивство в Ірані очільника політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії.
Водночас деякі ресурси наголошували, що в Україні заборонені будь-які масові акції під час дії воєнного стану, зазначили у дописі.
- Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прямо назвав Ганію одним із трьох лідерів ХАМАС, яких хоче ліквідувати після нападу 7 жовтня 2023 року.
- У Тегерані вранці 31 липня ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
- Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
- 31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того ж дня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії.
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