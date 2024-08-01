В сети ширилось видео митинга в поддержку Палестины в центре Киева. ЦПД: Российский фейк
Информация о митинге в поддержку Палестины, которая накануне курсировала в СМИ, в центре Киева – российский фейк. Об этом рассказал Центр противодействия дезинформации.
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В центре рассказали, что российские пропагандистские ресурсы распространили информацию, что якобы на Софийской площади в центре Киева состоялся митинг в поддержку Палестины.
Эта новость об акции протеста была проиллюстрирована соответствующей видеозаписью, которая курсировала в сети.
Эта видеозапись, которая должна была подтвердить новость, по их данным, была сделана еще в 2021 году на пропалестинской акции, среди кураторов которой были и пророссийские организации.
Центр рассказал, что поводом для митинга, по информации пропагандистов, якобы стало убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Гании.
В то же время, некоторые ресурсы отмечали, что в Украине запрещены любые массовые акции во время действия военного положения, отметили в сообщении.
- Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прямо назвал Хания одним из трех лидеров ХАМАС, которых хочет ликвидировать после нападения 7 октября 2023 года.
- В Тегеране утром 31 июля был ликвидирован Хания – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.
- Ханию ликвидировали ракетным ударом по гостевой резиденции в Тегеране, после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
- 31 июля Иран пригрозил "суровым ответом" за убийство Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.
- В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
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