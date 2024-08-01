В сети ширилось видео митинга в поддержку Палестины в центре Киева. ЦПД: Российский фейк

ЦПИ рассказал, что поводом для митинга, по информации России, якобы стало убийство в Иране главы ХАМАС

Иранцы вышли на митинг (Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Информация о митинге в поддержку Палестины, которая накануне курсировала в СМИ, в центре Киева – российский фейк. Об этом рассказал Центр противодействия дезинформации.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В центре рассказали, что российские пропагандистские ресурсы распространили информацию, что якобы на Софийской площади в центре Киева состоялся митинг в поддержку Палестины.

Эта новость об акции протеста была проиллюстрирована соответствующей видеозаписью, которая курсировала в сети.

Эта видеозапись, которая должна была подтвердить новость, по их данным, была сделана еще в 2021 году на пропалестинской акции, среди кураторов которой были и пророссийские организации.

Центр рассказал, что поводом для митинга, по информации пропагандистов, якобы стало убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Гании.

В то же время, некоторые ресурсы отмечали, что в Украине запрещены любые массовые акции во время действия военного положения, отметили в сообщении.

Читайте также: Ликвидация лидера ХАМАС. Три факта, которые следует знать