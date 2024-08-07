Израиль сразу подтвердил чиновникам США, что отвечает за смерть главаря ХАМАС – WP

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров был убит в Тегеране

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Израиль сразу сообщил официальным лицам США о том, что несет ответственность за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании 31 июля, хотя официально отказался комментировать это. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, говоривших на условиях анонимности.

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По данным журналистов, хотя Израиль отказался комментировать убийство Гании, он сообщил официальным лицам США сразу после того, что несет ответственность.

Издание акцентировало внимание – официальные лица Белого дома были возмущены убийством Гании.

По словам нескольких высокопоставленных чиновников, многие чиновники США начали считать, что именно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, а не Иран, непредсказуемо действует в рамках деэскалации в регионе.

Издание объясняет: Израиль неоднократно наносил удары по Хезболлу и иранским командирам, предварительно не сообщив США, из-за чего вызвал негативную реакцию Белого дома и американского президента Джо Байдена.

Кроме того, израильский чиновник подтвердил журналистам, что телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху после смерти Гании был напряженным.

Однако, утверждает он, "нет никаких признаков" того, что Байден будет оказывать давление на Израиль, чтобы попытаться сдержать его действия.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке неизбежна, при этом он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

Издание CNN сообщило, что Гания погиб в Иране от взрывного устройства, сработавшего через несколько месяцев после того, как его там установили.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС.

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