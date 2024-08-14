Радник Байдена вірить – війни між Ізраїлем та Хезболлою можна уникнути

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства Фуада Шукра та Ісмаїла Ганії

Амос Гохштайн (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

У США вважають, що тотальної війни між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням Хезболла можна уникнути, але Ізраїль і ХАМАС повинні без подальших зволікань рухатися до мирної угоди для Гази. Про це заявив старший радник американського президента Джо Байдена Амос Гохштайн, цитує Reuters.

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На запитання журналіста, чи можуть Ізраїль і Хезболла уникнути війни, Гохштайн відповів, що "вірить в це".

"Ми продовжуємо вірити, що дипломатичне врегулювання можливе, тому що ми продовжуємо вірити, що ніхто насправді не хоче повномасштабної війни між Ліваном та Ізраїлем", — сказав він.

Гохштайн повідомив, що обговорив зі спікером парламенту Набіхом Беррі та союзником Хезболли угоду про припинення вогню в Газі, додавши, що це також сприятиме дипломатичному врегулюванню ситуації в Лівані, що дозволить запобігти масштабній війні.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані та ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

8 серпня Хезболла заявила, що може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану, й атака може відбутися найближчими днями.

9 серпня Reuters писало, що лідери США, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів 15 серпня, щоб завершити угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Згодом Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.

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