США спрямували на Близький Схід авіаносець і підводний човен

Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Секторі Гази та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню

Ллойд Остін (Фото: Will Oliver/EPA)

Очільник Пентагону Ллойд Остін дав розпорядження спрямувати на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia, а також прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

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За його словами, 11 серпня Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Під час бесіди очільник Пентагона підтвердив відданість Сполучених Штатів всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності США на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Підкріплюючи це зобов’язання, Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити свій транзит до зони відповідальності Центрального командування, додавши до можливостей, які вже надає авіаносна ударна група USS Theodore Roosevelt.

Крім того, він наказав відправити підводний човен з керованими ракетами USS Georgia у район Центрального командування.

Також Остін та Галант обговорили операції Ізраїлю в Секторі Гази та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Крім цього, темою телефонної розмови між очільниками оборонних відомств двох країн стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської Хезболли та інших угруповань по всьому регіону.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

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