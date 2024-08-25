Хезболла запустила по Ізраїлю 320 ракет. Каже, це етап "помсти" — відео

Ліванські бойовики заявили про удари по 11 військових базах Ізраїлю

Ракети, запущені по Ізраїлю (Фото: ЕРА)

Терористичне угрупування Хезболла заявила про початок "помсти" Ізраїлю за смерть свого головного військового командира Фуада Шукри в Лівані. Про це пише The Times of Israel, у мережі публікують відповідні відео.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Ліванські бойовики заявили про удари по 11 військових базах Ізраїлю. За їх словами — це перший етап удару у відповідь за вбивство лідера Хезболли Фуада Шукри.

Хезболла стверджує, що запустила понад 320 ракет по північних районах Ізраїлю.

ЦАХАЛ своєю чергою заявляв, що за 15 хвилин до початку ракетних пусків завдав превентивних ударів по території Лівану, звідки планувалося здійснити атаку.

Наразі в Ізраїлі ввели режим "надзвичайного стану", так країна намагається захистити своїх жителів. Відомо, що не працює аеропорт.

Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

31 липня армія оборони Ізраїлю вдарила по столиці Лівану Бейруту, внаслідок чого загинув найвищий військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін.

У ніч проти понеділка, 12 серпня, Ліван запустив по Ізраїлю десятки снарядів.

Читайте також: Радник Байдена вірить – війни між Ізраїлем і Хезболлою можна уникнути