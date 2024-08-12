Ліван випустив по Ізраїлю близько 30 снарядів

Повідомлень про постраждалих не надходило

Атака на Ізраїль (Ілюстративне фото: Atef Safadi/EPA)

У ніч проти понеділка, 12 серпня, Ліван випустив по Ізраїлю десятки снарядів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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За інформацією військових країни, близько 02:00 на півночі Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги. ЦАХАЛ виявив близько 30 снарядів, що летіли з Лівану у напрямку району Кабрі, деякі з них упали на відкритій місцевості.

За даними Армії оборони Ізраїлю, повідомлень про постраждалих не надходило.

"ЦАХАЛ завдає ударів по джерелах вогню", – зазначили військові.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

30 липня ізраїльські військові заявили, що завдали удару по столиці Лівану – місту Бейрут. Ціллю атаки був високопосадовець Хезболли.

31 липня Ізраїль підтвердив, що внаслідок удару загинув військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін.

4 серпня ліванське угрупування Хезболла випустило по Ізраїлю десятки снарядів.

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