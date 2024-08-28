Зеленский поговорил с Нетаньяху о ситуации на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

У президента Владимира Зеленского был телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху – обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе – других деталей не приводится.

Также израильский премьер выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а Зеленский поблагодарил за участие Израиля в Саммите мира и поддержку его итогового коммюнике.

Украина и Израиль договорились о дальнейших контактах.

7 августа посол Израиля в Украине заявил, что Зеленский планировал посетить Израиль после нападения ХАМАСа, однако, по инициативе украинской стороны, визит был отложен.

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