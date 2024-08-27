Моди поделился с Путиным мыслями о своем недавнем визите в Украину

Премьер и диктатор обсудили усиление стратегического партнерства между странами

Нарендра Моди и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с диктатором Владимиром Путиным – в частности, поделился мыслями по своему недавнему визиту в Украину. Об этом глава индийского правительства написал в X (экс-Twitter).

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В частности, премьер Индии и диктатор РФ обсудили усиление стратегического партнерства между странами.

Также Моди обменялся с Путиным мнениями по поводу "российско-украинского конфликта" (так индийский премьер называет войну РФ против Украины), а также поделился с ним мыслями о своем недавнем визите в Украину.

"Вновь подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, стойкое и мирное разрешение конфликта", – подытожил индийский премьер.

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в культуре, медицине, аграрной сфере и гуманитарных отношениях.

Зеленский и Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.

Зеленский считает, что Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как это сделать, рассказал глава государства.

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