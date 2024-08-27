Моди поделился с Путиным мыслями о своем недавнем визите в Украину
Нарендра Моди и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с диктатором Владимиром Путиным – в частности, поделился мыслями по своему недавнему визиту в Украину. Об этом глава индийского правительства написал в X (экс-Twitter).

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В частности, премьер Индии и диктатор РФ обсудили усиление стратегического партнерства между странами.

Также Моди обменялся с Путиным мнениями по поводу "российско-украинского конфликта" (так индийский премьер называет войну РФ против Украины), а также поделился с ним мыслями о своем недавнем визите в Украину.

"Вновь подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, стойкое и мирное разрешение конфликта", – подытожил индийский премьер.

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