Оборонное сотрудничество, политика, мир и культура: совместное заявление Украины и Индии

Украина и Индия выпустили совместное заявление по итогам визита в Киев премьера Нарендры Моди

Владимир Зеленский и Нарендра Моди (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве.

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Политические отношения

Украина и Индия выразили взаимную заинтересованность в повышении уровня двусторонних отношений к стратегическому партнерству в будущем. Они подтвердили приверженность развитию связей во благо обеих стран на основе доверия, уважения и открытости. Лидеры отметили устойчивую положительную динамику двусторонних отношений, укрепленных за последние три десятилетия, и высоко оценили роль регулярных взаимодействий на разных уровнях.

Обеспечение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира

Зеленский и Моди подтвердили готовность сотрудничать в соблюдении принципов международного права, включая Устав ООН, такие как уважение к территориальной целостности и суверенитету государств, и согласились на более тесный двусторонний диалог в этом вопросе.

Индия подтвердила свою принципиальную позицию относительно мирного урегулирования путем диалога и дипломатии, Украина в свою очередь приветствовала участие Индии и отметила важность высокого уровня участия Индии в следующем Саммите мира.

Экономическое, научное и техническое сотрудничество

Лидеры обсудили усиление сотрудничества в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, оборона, образование, наука и технологии, включая "зеленую" энергетику, через более широкое привлечение бизнеса и промышленности обеих стран.

Зеленский и Моди отметили важность упрощения условий ведения бизнеса и инвестиций, устранение препятствий для торговли и коммерции между Украиной и Индией.

Они подтвердили важность сотрудничества в области фармацевтики, включая расширение рынков и инвестиций, и приветствовали подписание Меморандума между Государственной службой Украины и Центральной организацией Индии. Украина высоко оценила Индию как надежный источник лекарств.

Отмечая успешную реализацию соглашения о научно-техническом сотрудничестве, стороны поощрили дальнейшие обмены и программы, особенно в таких областях, как IТ, искусственный интеллект, биотехнологии, "зеленая" энергетика.

Оборонное сотрудничество

Лидеры отметили важность оборонного сотрудничества и договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности в производстве в Индии и проведении второго заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Культурные и межчеловеческие связи

Признавая роль культурных и межчеловеческих связей, стороны приветствовали подписание Программы культурного сотрудничества и проведение фестивалей культуры в Украине и Индии, отметив важность стипендий и обменов.

Лидеры высоко оценили вклад индийской диаспоры в Украину в развитие дружеских отношений. Стороны договорились изучить возможность привлечения индийских компаний к восстановлению Украины.

Лидеры осудили терроризм и призывали к борьбе с терроризмом во всех его формах. Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, чтобы она отражала современные реалии.

Украина поддержала постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН.

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.

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