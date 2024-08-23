Оборонна співпраця, політика, мир та культура. Про що спільна заява України та Індії

Україна та Індія випустили спільну заяву за підсумками візиту до Києва прем'єра Нарендри Моді

Володимир Зеленський та Нарендра Моді (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Індії Нарендра Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Політичні відносини

Україна та Індія висловили взаємну зацікавленість у підвищенні рівня двосторонніх відносин до стратегічного партнерства в майбутньому. Вони підтвердили відданість розвитку зв'язків на благо обох країн на основі довіри, поваги та відкритості. Лідери відзначили стійку позитивну динаміку двосторонніх відносин, зміцнених за останні три десятиліття, і високо оцінили роль регулярних взаємодій на різних рівнях.

Забезпечення всеосяжного, справедливого й тривалого миру

Зеленський і Моді підтвердили готовність співпрацювати у дотриманні принципів міжнародного права, включно зі Статутом ООН, такими як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав, і погодилися на тісніший двосторонній діалог у цьому питанні.

Індія підтвердила свою принципову позицію щодо мирного врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, Україна своєю чергою привітала участь Індії та наголосила на важливості високого рівня участі Індії в наступному Саміті миру.

Економічне, наукове та технічне співробітництво

Лідери обговорили посилення співпраці в таких сферах, як торгівля, сільське господарство, фармацевтика, оборона, освіта, наука й технології, включно з "зеленою" енергетикою, через ширше залучення бізнесу та промисловості обох країн.

Зеленський та Моді наголосили на важливості спрощення умов ведення бізнесу та інвестицій, усунення перешкод для торгівлі та комерції між Україною та Індією.

Вони підтвердили важливість співпраці в галузі фармацевтики, зокрема розширення ринків та інвестицій, і привітали підписання Меморандуму між Державною службою України та Центральною організацією Індії. Україна високо оцінила Індію як надійне джерело ліків.

Відзначаючи успішну реалізацію угоди про науково-технічне співробітництво, сторони заохотили подальші обміни та програми, особливо в таких сферах, як ІТ, штучний інтелект, біотехнології, "зелена" енергетика.

Оборонне співробітництво

Лідери наголосили на важливості оборонного співробітництва та домовилися про подальшу співпрацю, зокрема, у виробництві в Індії та проведенні другого засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з військово-технічного співробітництва.

Культурні та міжлюдські зв'язки

Визнаючи роль культурних та міжлюдських зв'язків, сторони привітали підписання Програми культурного співробітництва та проведення фестивалів культури в Україні та Індії, наголосивши на важливості стипендій та обмінів.

Лідери високо оцінили внесок індійської діаспори в Україні у розвиток дружніх відносин. Сторони домовилися вивчити можливість залучення індійських компаній до відбудови України.

Лідери засудили тероризм та закликали до боротьби з тероризмом у всіх його формах. Сторони закликали до реформи Ради Безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні реалії.

Україна підтримала постійне членство Індії в реформованій Раді Безпеки ООН.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

Читайте також: "Головна тема – війна". Єрмак розповів деталі тригодинних переговорів Моді та Зеленського