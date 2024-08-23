Прем’єр Індії Моді прибув до Києва

Нарендра Моді (Фото: Max Slovencik/EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п’ятницю, 23 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомило видання The Times of India.

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Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Очікується, що в Києві Моді проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Історична зустріч буде зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, який вирує вже понад два з половиною роки після російського вторгнення", – пише видання.

За інформацією The Times of India, Моді також відвідає Національний музей України, де вшанує пам’ять дітей, які загинули унаслідок російської агресії.

Візит Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його поїздки до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників, зазначили журналісти.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того самого дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

19 серпня Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

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