Bloomberg: Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним

Нарендра Моді (Фото: Max Slovencik/EPA)

Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з цим питанням.

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Київ у п’ятницю, 23 серпня, щоб спробувати збалансувати зв’язки з Вашингтоном і Москвою, але виключив роль посередника в припиненні російської війни в Україні, заявили співрозмовники Bloomberg.

Однак Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, наголосили вони.

У матеріалі йдеться, що візит Моді в Україну відбудеться через кілька тижнів після того, як він відвідав Росію, що викликало невдоволення у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією суттєвою частиною своєї зовнішньої політики. Американські посадовці висловили стурбованість візитом прем’єра Індії до Росії під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні.

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії, яка постачає дешеву нафту і зброю. Нью-Делі утримується від критики Москви у зв'язку з вторгненням в Україну, яке триває вже третій рік. Крім того, Індія збільшила закупівлі російської нафти до рекордних показників, зазначили журналісти.

Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що візит Моді до Києва буде обмежений кількома годинами з міркувань безпеки. Для Зеленського важливо зустрітися з прем’єром країни, щоб обговорити роль Нью-Делі у відновленні миру в регіоні, додав один зі співрозмовників.

Індія займає центральне місце в амбіціях Зеленського залучити на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня. Індія була серед держав на Саміті миру у Швейцарії, які не підписали комюніке, що стало ударом по прагненню України розширити підтримку Києва у війні, йдеться у матеріалі.

19 серпня Офіс президента підтвердив, що Моді відвідає Україну у п’ятницю, 23 серпня. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до країни.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того самого дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

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